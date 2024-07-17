Muratpaşa Belediyesi Zeytinpark'ta Doğa Kampı Düzenliyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Zeytinpark'ta Doğa Kampı Düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi, Zeytinpark'ta çocuklara yönelik doğa kampı düzenliyor. İlk haftada 23 çocuk yer aldı ve kamp 8 hafta boyunca devam edecek.

17.07.2024 10:51
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(ANTALYA) -  Muratpaşa Belediyesi'nin çocukları doğayla buluşturmak için hazırladığı kamp, Zeytinpark'ta başladı. 10-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen doğa kampının ilk haftasında 23 çocuk yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi, Zeytinpark'ta 3'üncü kez doğa kampı düzenliyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen kamp eğitimlerinde MAKSAT ve PARS arama kurtarma dernekleri yer aldı.

Kampın ilk haftasına 23 çocuk katıldı. Çocuklar kampa çadırlarını kendileri kurarak başladı. Kamp tanıtımı, kuralları, toplanma bölgeleri ve yangın eğitimlerinin verilmesiyle başlayan kamp, afet türleri ve afetlere hazırlık eğitimleriyle devam etti. İlk akşam yemeğinin ardından ise kamp alanı ve çevresinde hafif tempo yürüyüş yapıldı. Bitki örtüsü ve endemik bitkiler hakkında çocuklara bilgi verildi. Çocuklar akşam ise kamp ateşinin etrafında toplandı. Saat 23.30'da çadırlarda ilk uykuya geçildi.

Kampın 2'nci günü kişisel temizliğini kahvaltısını yapan çocuklar temel ilkyardım ve hijyen eğitimi, iple tırmanış eğitimi, doğada kontrollü ateş yakma ve kamp yemekleri eğitimi, pusula ve harita eğitimi, doğada hayatta kalma eğitimi ve uygulamalı arama kurtarma eğitimlerini aldı. Eğitimler MAKSAT ve PARS arama kurtarma ekipleri tarafından verildi. Eğitimlerin ardından ise çocuklar spor ve zeka oyunları oynadı. Kampın 3'üncü günü de kahvaltı, temizlik, çadır toplama işlemlerinin tamamlanmasıyla kamptan ayrıldı.

Çadır, uyku tulumu gibi temel kamp malzemelerin belediye tarafından ücretsiz karşılandığı kamp, her hafta yeni öğrencilerle 8 hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA

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