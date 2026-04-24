Muratpaşa'da 23 Nisan'a Özel Bisiklet Turu

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet sürüşü organizasyonuna öncülük etti. Katılımcılar, bayram coşkusunu pedal çevirerek paylaştı.

ASSİM'de faaliyet gösteren Antalya Bisiklet Festivali Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen "Antalya Bisiklet Grupları 23 Nisan Toplu Sürüşü" etkinliğine, Bisiklet Federasyonu Antalya Temsilciliği, Şafak Bisikletçileri, Bisiklet Antalya, Antalya Bisiklet Sevenler, Turkuaz Bisiklet ve Akdeniz Yol Bisikletçileri destek verdi.

Atatürk Parkı önünden başlayan bisiklet turu, ASSİM'de sona erdi. Yaklaşık bir saat süren sürüş boyunca katılımcılar, 23 Nisan coşkusunu pedal çevirerek yaşadı. Antalya Valiliği izniyle gerçekleştirilen etkinliğe ASSİM de destek verdi.