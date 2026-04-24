Muratpaşa'da 23 Nisan'a Özel Bisiklet Turu

24.04.2026 12:23  Güncelleme: 13:28
Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet sürüşü organizasyonuna öncülük etti. Katılımcılar, bayram coşkusunu pedal çevirerek paylaştı.

ASSİM'de faaliyet gösteren Antalya Bisiklet Festivali Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen "Antalya Bisiklet Grupları 23 Nisan Toplu Sürüşü" etkinliğine, Bisiklet Federasyonu Antalya Temsilciliği, Şafak Bisikletçileri, Bisiklet Antalya, Antalya Bisiklet Sevenler, Turkuaz Bisiklet ve Akdeniz Yol Bisikletçileri destek verdi.

Atatürk Parkı önünden başlayan bisiklet turu, ASSİM'de sona erdi. Yaklaşık bir saat süren sürüş boyunca katılımcılar, 23 Nisan coşkusunu pedal çevirerek yaşadı. Antalya Valiliği izniyle gerçekleştirilen etkinliğe ASSİM de destek verdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
