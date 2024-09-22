Muratpaşa\'da 8. Yöreler Renkler Festivali: Karadeniz Gecesi Coşkusu

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz Gecesi ile devam etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Muratpaşa'da kurduğumuz bu kardeşlik kültürü, bu dayanışma, bu birliktelik kültürü bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olsun" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8. Yöreler Halk Festivali, Karadeniz Gecesi ile devam etti. Atatürk Kent Meydanı'nda devam eden festivalde Antalya'da yaşayan Karadenizlileri buluşturan gece, Belediye Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başladı. Orhan Çavuş'un 'Horon Zamanı' konseriyle devam etti.

Geceye eşi Ümran Uysal ile katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kardeniz Bölgesi'ni temsil eden derneklere plaketlerini takdim etti. Başkan Uysal, "Bizim bu saadetimiz, mutluluğumuz, yan yana, can cana, komşu komşuya Muratpaşa'da kurduğumuz bu kardeşlik kültürü, bu dayanışma, bu birliktelik kültürü bütün Türkiye'ye bütün dünyaya örnek olsun" diye konuştu.

Ayşenur Kolivar konseriyle devam eden etkinlikte kent meydanında horonlar gece boyu devam etti.