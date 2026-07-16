Muratpaşa'da cinayet: Müebbet hapis cezası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde cam parçasıyla öldüren sanık, müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Nida Nazlıer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref Elhussein (28) ve taraf avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Kendimi savundum. Çok çok pişmanım. Türk adaletinden merhamet istiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Nefsime uydum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Elhussein'e "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "hırsızlık" suçundan da 7 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Nida Nazlıer, Zerdalilik Mahallesi'ndeki evinin banyosunda 31 Temmuz 2025'te ölü bulunmuştu. Nazlıer'in boynunun cam parçasıyla kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili tutuklanan Suriye uyruklu Aref Elhussein hakkında "kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.