Muratpaşa'da "Geleceğin Renkleri-Rota: Sanat Şehri Antalya" Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa'da "Geleceğin Renkleri-Rota: Sanat Şehri Antalya" Sergisi Ziyarete Açıldı

28.04.2026 11:11  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun "Geleceğin Renkleri-Rota: Sanat Şehri Antalya" sergisi ziyarete açıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 1 Mayıs’a kadar Fikret Otyam Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

(ANTALYA) - Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun "Geleceğin Renkleri-Rota: Sanat Şehri Antalya" sergisi ziyarete açıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 1 Mayıs'a kadar Fikret Otyam Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları" kapsamında hayata geçirdiği "Geleceğin Renkleri-Rota: Sanat Şehri Antalya" sergisi, resimden atölye çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede üretimleri sanatseverlerle buluşturdu. Özgür Manici Sanat, Acapella Sanat Evi ve Halime İspir Art'ın yanı sıra ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü öğrencilerinin eserleri sergide yer aldı.

Serginin açılışını, Başkan Uysal ve Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt gerçekleştirdi.

"15 bin insanımız Muratpaşa'da spor yapıyor"

Uysal açılışta yaptığı konuşmada, "Elimizden geldiğince sanat ve spor şehri olmaya gayret ediyoruz. Her ikisi de toplumu demokratik, barışçı kılan, şehirleri köylerden ayırt eden temel özellikler ve toplumu geliştiren nosyonlar. Sanat ve spor kursları nüfusa göre uzak ara Türkiye'de en yoğun olan şehiriz. Sanat kurslarımız da yıllık yaklaşık 5 bin kişi, spor kurslarımız da ise yılda 15 bin insanımız Muratpaşa'da spor yapıyor. Çok daha fazlasını ve çok daha niteliklisini yapmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Kurt'a teşekkür eden Uysal, "Ülkenin ve şehrin yararını düşünen, bütün kamu yönetimlerine ilham kaynağı olan kurumlarımıza çok şey borçluyuz" diye konuştu.

Başkan Uysal'a teşekkür

Kurt ise sergi salonu imkanının sağlanması ve sergiye katılımından dolayı Uysal'a teşekkür ederek, "Bu sergi, Antalya Kent Konseyi'nin 21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları kapsamında, Antalya'nın sanat şehri kent olabilmesi amacıyla yürütmekte olduğumuz çalışmalar kapsamında kültür sanat grubumuzun önerisi ve iş birliğiyle hayata geçirildi" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 1 Mayıs'a kadar Fikret Otyam Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Fikret Otyam, Kent Konseyi, Muratpaşa, 1 Mayıs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da 'Geleceğin Renkleri-Rota: Sanat Şehri Antalya' Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:31:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da "Geleceğin Renkleri-Rota: Sanat Şehri Antalya" Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.