Muratpaşa'da Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Muratpaşa'da Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hz. Mevlana'nın 751'inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Şeb-i Arus Töreni'nde insanlara barış, sevgi ve saygı kültürünü hatırlattı.

12.12.2024 11:02  Güncelleme: 12:17
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde düzenlenen Şeb-i Arus Töreni'ne katıldı. Başkan Uysal, "Hz. Mevlana'nın ışığı, aydınlığı, geniş ufku ve yaratılanı yaratandan ötürü seven anlayışı insanlara ışık tutmaya devam etsin" dedi.

Hz. Mevlana'nın 751'inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) tören düzenledi. Törene, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Konya kültür ve Dayanışma derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Temizel, Nefes Yayınevi Genel Yönetmeni Hasan Kerim Güç ve Selçuk Üniversitesi Mevlana araştırmacısı Dr. Selman Karadağ konuşmacı olarak yer aldığı gece, Konya Sema ve Tasavvuf Topluluğu'nun sema töreniyle sona erdi.

"Birbirimizin kıymetini bilmeye devam ediyoruz"

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da birçok kültürden insanın bir arada yaşadığını vurgulayarak, "Biz Muratpaşa'mızda bir ortak yaşam kültürünü, varlığı, yokluğu paylaşarak, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Muratpaşa'mızdaki bu barış, sevgi, saygı kültüründe birbirimizin kıymetini bilmeye devam ediyoruz. Burada Mevlana'nın düğün gecesinin vesilesiyle bir anma düzenledik. 17 Aralık 1273'te kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet etsin. Işığı, aydınlığı, geniş ufku ve yaratılanı yaratandan ötürü seven anlayışı insanlara ışık tutmaya devam etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

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