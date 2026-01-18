Muratpaşa Belediyesi'nin "8. Yörük Çalıştayı" Sona Erdi - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi'nin "8. Yörük Çalıştayı" Sona Erdi

18.01.2026 12:26  Güncelleme: 15:08
Muratpaşa Belediyesi, 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temasıyla 8. Yörük Çalıştayı'nı düzenledi. Etkinlik, Yörük kültürü ve çocuk-aksaçlı ilişkisi üzerine sunumlarla zenginleştirildi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" temasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 8'incisini düzenlediği Yörük Çalıştayı sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 8. Yörük Çalıştayı'nda ilk oturum, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Birinci oturumda Prof. Dr. Turgut Tok, "Oğuz Kültür Dünyasında Aksaçlılar" başlıklı sunumuyla yer aldı. Oturumda Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Orhan Baldane "Dil ve Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Dünyasında Aksaçlılar", Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise "Göçebelik, Yörükler ve Yaşlılık" başlıklı sunumuyla yer aldı.

Biyomühendis, belgeselci ve yazar Hüseyin Çağlar İnce, "Aksaçlılardan Çocuğa: Yörük Masallarının Hafızası" başlıklı sunumunda Yörük masallarının kuşaklar arası aktarımındaki önemine değindi. Oturumda ayrıca "Köse-Bir Yörük Tesellisi" adlı kısa film de izleyicilerle buluştu.

Çocuk-Aksaçlı bağı masaya yatırıldı

Çalıştayın ikinci oturumu, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bakır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Dr. Bakır, "Yörüklerde Aksaçlı–Çocuk İlişkilerinin Mekan Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı sunumuyla çalıştaya katkı sundu.

Aynı oturumda Mimar Dr. Mukaddes Çırak Yılmaz "Çocuk ve Aksaçlı Arasındaki Bağı Güçlendirici Mevcut Uygulamalar", Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nden Dr. Mehmet Tolga Bakırtaş "Kıl Çadırdan Gökyüzüne: Obanın Küçük Mirasçıları ve Sözlü Gelenek" ve Sedat Çolak "Geleneksel Yörük Oyunları" başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Serbest kürsüyle sona erdi

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatih Uslu'nun yönettiği "Yörük Beyleri Serbest Kürsüsü" oturumunda Yörük beyleri konuşmacı olarak yer aldı. Ardından katılımcılarla soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi. Çaalıştay, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın konuşmacılara plaketlerini takdim etmesinin ardından sona erdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Rabia Tokat'ın "Toprağın Hafızası: Keçilerin İzinde" adlı seramik sergisi ile Mustafa Gümüş'ün Yörük kültürünü yansıtan fotoğraf sergisi, gün boyu Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan sergileri Uysal da ziyaret etti.

15:01
