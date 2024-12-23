Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart Projesine 11 Milyon Lira Yüklendi - Son Dakika
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Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart Projesine 11 Milyon Lira Yüklendi

Muratpaşa\'nın Çevreci Komşu Kart Projesine 11 Milyon Lira Yüklendi

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi, kasım ayında geri dönüşüm karşılığında kartlara toplam 11 milyon 525 bin 25 lira yükleyerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Proje kapsamında, 24 milyon kilogram atık geri kazanıldı ve 177 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

23.12.2024 13:56  Güncelleme: 14:09
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi kapsamında, kasım ayında atıkların geri dönüşümü karşılığında, kartlara toplam 11 milyon 525 bin 25 lira yüklendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen Çevreci Komşu Kart projesi, büyümeye devam ediyor. Projede kasım ayında tekstil ve metal atıklarının geri dönüşümünde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu kapsamda, 17 bin 431 kilogram tekstil ve 3 bin 962 kilogram metal atığı toplanarak toplam atık miktarı 24 milyon 438 bin 659 kilograma ulaştı. Bu atıkların geri dönüşümü karşılığında vatandaşların kartlarına toplam, 11 milyon 525 bin 25 lira yüklendi.

Nisan 2016'dan bu yana devam eden projeyle bugüne kadar 177 bin 949 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Bunun yanı sıra, karbondioksit salınımı 707 bin 248 kilogram engellenerek, kurtarılan ağaçlar sayesinde 44 milyon 487 bin 139 kişiye oksijen sağlandı. Ayarıca, 136 aile Kasım ayında sisteme dahil oldu ve aktif kullanıcı sayısı 17 bin 628'e yükseldi.

Kasım ayında şampiyon mahalle sıralamasında da değişiklik oldu. 7 bin 107 kilogram atıkla Yeşilbahçe Mahallesi ilk sırada yer alırken, onu 6 bin 949 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi ve 4 bin 558 kilogram atıkla Cumhuriyet Mahallesi takip etti.

Proje kapsamında sadece cam, kağıt, plastik ve metal değil; elektronik, tekstil ve bitkisel atık yağlar da toplanıyor. Özellikle marketlerde litresi 50 liraya ulaşan ayçiçek yağı gibi bitkisel yağların atığı, projeyle 19 liradan geri alınıyor. Kasım ayında bin 593 litre atık yağ toplanarak karşılığında 30 bin 267 lira ödendi.

Çevreci Komşu Kart, kaynağında ayrıştırılan atıkları belediye ekipleri tarafından belli bir ücret karşılığında satın alıyor. 8 yılda toplanan toplam atık miktarı, 24 milyon 438 bin 659 kilograma ulaşırken, bu atıkların geri dönüşümü için toplam 11 milyon 525 bin 25 lira kartlara yüklendi.

Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde, online ödemelerde kullanılabilirken biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Proje, ev ekonomilerine ek bir kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart Projesine 11 Milyon Lira Yüklendi - Son Dakika

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