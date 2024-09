Murdoch'un Mirası İçin Dava Başladı

Güncel

Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi, 20 milyar dolar civarında serveti bulunan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un medya platformlarını ölümünden sonra kimin yöneteceğine dair dava ABD'nin Nevada eyaletinde başladı.

New York Times gazetesinin haberine göre, 93 yaşındaki Murdoch'un Eylül 2023'te veraset hakkında aile şirketleri sözleşmesinde değişiklik yapmasının ardından çocukları James, Elisabeth ve Prudence Murdoch bu karara tepki gösterdi.

James, Elisabeth ve Prudence Murdoch, babaları Rupert Murdoch'un kendilerinin "rızası olmadan veraset hakkında değişikliğe gitmesini" gerekçe göstererek sahibi olduğu medya platformlarını kimin yöneteceğine karar vermek için Nevada'da mahkemeye başvurdu.

Gelecek hafta da devam etmesi beklenen mahkemede Murdoch'un aile şirketlerinin sözleşmesinde veraset hakkında değişiklik yapıp yapamayacağı konusunda karar alınacak.

Mahkeme, haber kuruluşlarının dava dosyalarına erişim taleplerini büyük ölçüde reddederek duruşmaların halka kapalı yapılacağını ve davada sunulan çoğu belgenin gizli tutulacağını açıkladı.

Sözleşmenin ilk halinde Murdoch'un çocukları Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence'in aile şirketlerinin yönetiminde eşit söz hakkı bulunurken Rupert Murdoch, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketlerinin yöneticiliğini oğlu Lachlan lehine bırakmıştı.

Rupert Murdoch, James, Elisabeth ve Prudence'in Fox News gibi kuruluşların editoryal politikasını "daha az muhafazakar" olacak şekilde değiştirebileceğini ve sürekli liderlik kavgaları çıkarabileceğini söylemiş, bunun aile şirketlerinin değerine zarar vereceğini belirtmişti.

Murdoch'un ABD'nin sosyal ve siyasal hayatında önemli etkileri oldu

Sahip olduğu medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Murdoch'un, ABD'nin sosyal ve siyasal hayatında özellikle 1996'da kurduğu Fox News televizyonu ile önemli etkileri oldu.

Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News, özellikle ABD'deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.

News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor.

Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.