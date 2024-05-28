Muş Alparslan Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Muş Alparslan Üniversitesi İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto etti

Muş Alparslan Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, Gazze'de yaşanan soykırımı lanetlediklerini ve Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

28.05.2024 16:04
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Muş Alparslan Üniversitesinde akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Rektörlük binası önünde bir araya gelen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler, Üniversite Çarşısı'nın önüne kadar yürüdü.

Burada yürüyüşe katılanlar adına açıklama yapan Muş Alparslan Üniversitesi İlim ve Fikir Topluluğu Başkanı İbrahim Arpa, Gazze'de yaşanan soykırımı lanetlediklerini ve Gazze halkıyla onur duyduklarını söyledi.

Bir yüzyıldan daha uzun süren Filistin meselesinin 'Aksa Tufanı Operasyonu' ile tüm dünyanın dikkatini tekrar çektiğini belirten Arpa, şunları kaydetti:

"Burada İsrail denen terör devletinin gerçek kimliği ifşa edilmiş, soykırımcı, zalim ve işgalci İsrail aynı zamanda hırsız ve çocuk katili olarak tarihteki yerini almıştır. İsrail, hastaneler, camiler, evler, okullar gibi akla gelebilecek tüm yerleri bombalıyor. 36 binin üzerinde şehidin çok büyük bir kısmı çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşmakta ve katliam tüm yakıcılığıyla devam etmektedir. En son 26 Mayıs gecesi İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Burası İsrail tarafından da güvenli bölge olarak tanımlanmasına rağmen roketlerle vuruldu. 50'nin üzerinde şehit ve onlarca yaralımız var."

İsrail'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını çiğneyerek hiçbir hukuki müeyyidenin kendisini bağlamadığını fiili olarak gösterdiğini ifade eden Arpa, "Gazze'de insani durum olabilecek en kötü noktada ve bu konuda henüz İsrail vahşetini durduracak bir mekanizma kurulabilmiş değil. Dünya devletleri özellikle İslam ülkelerinin söylem düzeyini geçerek somut ve fiili adımlar atma vakti çoktan geçmiş durumda. Hamas mücahitleri savaşı sürdürmekte ve asla teslim olmamaktadır. Yıkılan camilerin enkazlarında namazlar kılınmakta, Kur'an-ı Kerim bu asil ruhlara eşlik etmektedir. Dualarımızla, İsrail ürünlerine boykot uygulayarak, Filistin ve İslami direnişin tarihini okuyarak, Gazze'yi sürekli gündemde tutarak ve en önemlisi bir Müslümana yakışan ahlak ve vakarla davranarak bu cihadın yanında saf tutmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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