Muş Alparslan Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi açıldı - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi\'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin akademik açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Tazelenme Üniversitesine gelenlerin güzel bir başlangıç yaptığını belirtti. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise 60+ Tazelenme Üniversitesinin önemli bir girişim olduğunu ifade etti.

20.03.2024 16:34
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Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik açılışı törenle yapıldı.

İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentte çok anlamlı bir programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tazelenme Üniversitesine gelenlerin çok güzel bir başlangıç yaptığını belirten Çakır, "Sizler üniversiteli oldunuz. Sosyalleşmek, günü hoş bir şekilde geçirmek, aranızdaki dostlukları daha da pekiştirmek ve tanışmak güzel. Türkiye'de 13 üniversitede var. O yüzden çok önemli. İnanıyorum ki dalga dalga yayılacak. Türkiye'nin nüfus artış hızı, Fransa'nın gerisinde. Avrupa'yı hepimiz yaşlı biliyorduk. Türkiye'ye genç diyorduk ama biz de artık Avrupa'nın nüfustaki o durağan haline hızlı bir şekilde girdik." diye konuştu.

Hayatın bir şekilde devam ettiğini ifade eden Çakır, "Hayatın içinde olan büyüklerimiz, yaşamımızın en güçlü teminatı. Hayat şartları zor. Hepimiz çocuklarımızın nasıl büyüdüğünü göremiyoruz. İnşallah burada güzel arkadaşlıklar kurarak kültürel ve sosyal faaliyetlerle güçlü bir şekilde yaşarsınız. Öğrenciler de bu çalışmanın güçlü bir parçası. Onlara da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise 60+ Tazelenme Üniversitesinin önemli bir girişim olduğunu ifade etti.

Şehirle bütünleşmek isteyen bir üniversite olduklarını vurgulayan Alican, şöyle konuştu:

"60+ Tazelenme Üniversitesini, üniversitemizin şehrimizle bütünleşmesine dönük bir girişim olarak görüyorum. Şehir merkezindeki yerleşkemiz, özellikle son aylarda şehirle irtibat noktamızı daha da kuvvetlendirmek için kullandığımız bir alan oldu. Burada faaliyetlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızla bir araya geldim. Daha önce derslerine katıldım. Oturup kendileriyle sohbet ettik. Bu üniversite milletin üniversitesidir. Dolayısıyla bu üniversitenin bütün imkanları milletimizin emrinde."

60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Efe'nin de bir konuşma yaptığı programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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