Muş Alparslan Üniversitesi\'nde İslami Geometrik Süslemeler Sergisi Açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından "İslami Geometrik Süslemeler" sergisi açıldı.

Üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde açılan sergide, öğrencilerin 12 haftada hazırladığı 27 eser yer aldı.

Serginin Koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz Mutlu, gazetecilere, öğrencilerin "İslami Geometrik Süslemeler" dersi kapsamında hazırladığı eserlerin sergilendiğini söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nde ilk defa böyle bir serginin açıldığını ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Bizler matematik eğitimcileri olarak aslında İslami geometrik süslemeleri ele aldık. Süslemelerin doğrudan matematik ve geometri öğretiminde kullanılabilmesine yönelik bir entegre sürecini gerçekleştirmeye çalıştık. Öğrencilerin sergide yer alan eserlerinin tamamı ders kapsamında hazırlandı. Görselleri tasarlayarak aslında matematikle bütünleştiğini gösterdik. 12 haftalık bir sürede süslemeleri hazırladık. Öncelikle çizim tekniklerini daha sonra bunu matematik dersine nasıl entegre edeceğimizi ders planları kapsamında hazırlandık. Bu doğrultuda çizimler yapılarak boyamalar gerçekleştirildi. Her bir arkadaşımız aslında birden fazla eser yaptı. Şu an burada 27 farklı eser sergileniyor."

Sergiyi, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım da gezdi.