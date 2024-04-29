Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri Filistin'e destek verdi - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri Filistin'e destek verdi

Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri Filistin\'e destek verdi

Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi. Kampüs alanındaki kütüphane önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Grup adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Ramazan Taşdemir, Filistin meselesinin dünya gündemini bu kadar meşgul etmediğini belirtti. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da ABD'deki eylemleri takip ettiklerini ifade ederek, desteklerini gösterdi.

29.04.2024 15:29
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Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

Kampüs alanındaki kütüphane önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Ramazan Taşdemir, Filistin meselesinin hiçbir zaman dünya gündemini bu kadar meşgul etmediğini söyledi. Aşama aşama yok edilmeye çalışılan Filistin'in, ilk kez kendisine biçilen kefeni yırtarak İsrail'in yenilmezlik efsanesini yerle bir ettiğini belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bununla beraber Gazze'de batağa saplanan, bir tane bile esirini kurtaramayan ve şanlı direnişe karşı somut başarı elde edemeyen katil İsrail, insanlık tarihinin şahit olduğu en vahşi katliamını gerçekleştirmiş ve 6 aylık sürede büyük kısmı çocuklar ve kadınlardan oluşan 35 bini aşkın insanın katline, hastanelerin, camilerin ve Birleşmiş Milletler gözetimindeki lokasyonların yıkımına, binlerce insanın ağır yaralanmasına neden olmuştur.

Gazze halkı ve Kassam Tugayları da dünyanın görebileceği en şerefli, en sebatkar direnişleriyle açlığa, yokluğa, ağır bombardımanlara karşı duruş sergilemişlerdir. Bu ahlaki duruş, bugün ABD'nin ve diğer Batılı devletlerin desteklerine karşı halkların vicdanında cevap bulmuştur. ABD durmaksızın silah başta olmak üzere, enformasyon, teknoloji ve istihbari alanlarda İsrail'i kollarken, üniversitelerin kampüslerinde Filistin direnişi selamlanmakta ve okuldan atılma, tutuklanma, hapsedilme gibi bedellere rağmen gitgide yayılmaktadır."

Columbia Üniversitesinde başlayan dayanışma gösterilerinin 25'in üzerinde üniversitede polis şiddetine rağmen devam ettiğini dile getiren Taşdemir, "Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard, Yale, Columbia, Stanford ve diğerlerindeki bu eylemlilikler ABD'yi ve siyonist İsrail'i korkutmaktadır. Bu uyanan vicdan hareketinin kanlı iktidarlarını sürdüren Batılı efendilerin sonunun başlangıcı olmasını dileriz. Bizler üniversite öğrencileri olarak Gazze'deki mücahit kardeşlerimize dua ve eylemlerimizle destek olmaya gayret ediyoruz. ABD başta olmak üzere Fransa kampüslerinde ayaklanan üniversiteli vicdan sahiplerine Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri olarak selam gönderiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da ABD'deki eylemleri takip ettiklerini ifade ederek, "Onların eylemini buradan sevinerek izliyoruz. 100 yıl boyunca bölgede neler yaşandığını hep konuşuyoruz. Fakat hep duygularımız üzerinden konuşuyoruz. Bugün İsrail'in zulmünden, katliamlarından bahsediyoruz. Basın açıklamasına katıldığınız için hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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