Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek çadırı kurdu - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek çadırı kurdu

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri Gazze\'ye destek çadırı kurdu

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde yapılan eylemlere destek olmak amacıyla 'Gazze Dayanışma Çadırı' kurdu. Çadıra Filistin bayrağı ve 'Filistin'de soykırım dursun' yazılı pankart asıldı. Öğrenciler çadırda nöbet tutarak Gazze'ye destek eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

15.05.2024 13:02
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Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde yapılan eylemlere destek olmak amacıyla "Gazze Dayanışma Çadırı" kurdu.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki alana kurulan çadıra Filistin bayrağı ve "Filistin'de soykırım dursun" yazılı pankart asıldı.

Bazı öğrenciler de "Gazze Dayanışma Çadırı"nın yanına kurdukları çadırlarıyla eyleme destek verdi, Gazze yararına kermes düzenledi.

İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Davut Seleci, AA muhabirine, Columbia Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı eylemi desteklediklerini söyledi.

Bu amaçla kurdukları çadırlarda nöbet tuttuklarını ifade eden Seleci, şunları kaydetti:

"Çadırlarımızda kermes düzenledik. Kermesimizden gelen geliri Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Burada nöbetleşe olarak bekliyoruz. Cuma gününe kadar çadırımızda destek eylemimiz devam edecek. Gazze'de büyük bir soykırım yaşanıyor. Siyonist İsrail'in yaptığı bu soykırım binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu soykırımı kınıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz."

Öğrencilerden Aygül Aslan ise "ABD'deki öğrencilerin eylemlerine destek için biz de burada toplandık. Çadır kurduk. Burada Filistinli kardeşlerimiz için kermes düzenlendi. Her zaman onların arkasındayız. Allah da onların yardımcıları olsun inşallah. Allah, İsrail'in üstüne lanet yağdırsın. Gerçekten onlar çok zalim, çok zulüm yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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