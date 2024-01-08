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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Mustafa Alican, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Mustafa Alican, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Alican, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Rektör Alican, fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Mustafa Alican, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
08.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 15:22
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Alican, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğrafına oy veren Alican, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'nin "Leylek akını", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğraflarını seçen Alican, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gabon'un "Sahada isyan" adlı fotoğrafına oy verdi.

Rektör Alican, fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Mustafa Alican, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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