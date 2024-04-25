Muş Belediyesi'nin Borcu 890 Milyon TL - Son Dakika
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Muş Belediyesi'nin Borcu 890 Milyon TL

Muş Belediyesi\'nin Borcu 890 Milyon TL

Muş Belediyesi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazanan DEM Parti'nin borcunun 890 milyon 269 bin 273 TL olduğu açıklandı. AKP'li eski belediye başkanının devrettiği belediyenin ise hiç borcu olmadığı belirtildi.

25.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:57
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AHMET ÜN

(MUŞ) - DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez kazandığı Muş Belediyesi'nin borcunun 890 milyon 269 bin 273 TL olduğu açıklandı. Muş Belediye Başkanlığı'nı 10 yıl boyuncu yapan AKP'li Feyat Asya, 31 Mart seçimlerinin ardından personellerle yaptığı veda konuşmasında, "Devrettiğimiz belediyenin de hiçbir kuruma borcunun olmamasının mutluluğunu yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı.

DEM Partili Sırrı Söylemez'in kazandığı Muş Belediyesi'nde yapılan incelemelerde belediyenin 890 milyon 269 bin 273 TL borcu olduğu belirlendi.

Muş Belediyesi'nin borçları şöyle:

-Atık Su Arıtma Tesisi Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Jıca) Kredisi 331 milyon 85 bin 101

- İller Bankası kredisi 246 milyon 955 bin

-Yapılandırılmış SGK borcu 12 milyon 878 bin 648

-Belediye şirketine personel maaş ve araç kiralama borcu 34 milyon 488 bin 656

-Kadrolu ve memur maaşı ödemesi 9 milyon 878 bin

-İcra borçları 18 milyon 752 bin 650

-Piyasa borçları 1 milyon 442 bin 611

-Diğer borçlar 4 milyon 110 bin 583

-İçme suyu arıtma ve isale hattı 218 milyon 576 bin

-Temizlik ihaleleri (çöp araçları) borcunun ise 12 milyon 102 bin TL olmak üzere 890 milyon 269 bin TL

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muş Belediyesi'nin Borcu 890 Milyon TL - Son Dakika

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