Muş Belediyesi tarafından düzenlenen \'Karagöz Bilim İnsanları ile Tanışıyor\' kukla gösterimine çocuklar ilgi gösterdi

Çin-Avrupa Yük Treni Seferlerinde Suifenhe Limanı'nda Artış Kaydedildi

Çin'in kuzeydoğusunda Çin-Rusya sınırında bulunan Suifenhe Limanı, tren yönetimi ve kargo gümrüğünde verimliliğin artmasıyla birlikte Çin-Avrupa yük treni seferlerinde istikrarlı bir artış kaydetti. Suifenhe Gümrüğü, akıllı gümrük ve limanların inşasını teşvik ederek gümrük işlemlerini hızlandıracak tedbirler içeren bir öncelikli hizmet platformu oluşturdu. Suifenhe Limanı, doğu koridorunda hizmet vermektedir ve 2018'den bu yana 2.500'den fazla Çin-Avrupa yük treni bu limandan geçmiştir.