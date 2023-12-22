Muş Bulanık\'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları Başladı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Uluslararası Muay Thai Müsabakaları için ilçeye gelen sporcularla bir araya geldi.

Gençlik Spor Merkezinde düzenlenen programda konuşan Ocak, müsabakalar için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Ocak, "Bulanık için güzel bir etkinlik ve siz değerli sporcuları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yarınki müsabakalarda başarılar diliyoruz. Dostluk kazansın, spor kazansın, inşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Amacımız kazasız bir etkinlik. Keyifli maçlar dileriz." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular birbirleriyle tanıştı.