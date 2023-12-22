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Muş Bulanık'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları Başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Uluslararası Muay Thai Müsabakaları için sporcular bir araya geldi. Kaymakam Oğuzhan Ocak, sporculara başarılar dileyerek etkinliğin kazasız geçmesini temenni etti.

Muş Bulanık\'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları Başladı
22.12.2023 - 20:05,
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Uluslararası Muay Thai Müsabakaları için ilçeye gelen sporcularla bir araya geldi.

Gençlik Spor Merkezinde düzenlenen programda konuşan Ocak, müsabakalar için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Ocak, "Bulanık için güzel bir etkinlik ve siz değerli sporcuları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yarınki müsabakalarda başarılar diliyoruz. Dostluk kazansın, spor kazansın, inşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Amacımız kazasız bir etkinlik. Keyifli maçlar dileriz." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular birbirleriyle tanıştı.

Kaynak: AA
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