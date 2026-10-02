Muş Devlet Hastanesinde Doç. Dr. Şevki Konur kanserli lezyonu kesi olmadan çıkardı - Son Dakika
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Muş Devlet Hastanesinde Doç. Dr. Şevki Konur kanserli lezyonu kesi olmadan çıkardı

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Muş Devlet Hastanesinde Doç. Dr. Şevki Konur kanserli lezyonu kesi olmadan çıkardı
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Sağlık Müdürlüğüne göre, Muş Devlet Hastanesinde erken evrede tespit edilen kanserli lezyon, Doç. Dr. Şevki Konur tarafından ESD ile çıkarıldı. Açıklamada, hastanın cerrahi operasyona ihtiyaç duymadan tedavi edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Muş Devlet Hastanesinde, erken evrede tespit edilen kanserli lezyon, ileri endoskopik tedavi yöntemlerinden ESD ile çıkarıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Şevki Konur tarafından gerçekleştirilen işlemle kanserli lezyon endoskopik yöntemle çıkarıldı ve hastanın cerrahi operasyona ihtiyaç duymadan tedavi edilmesi hedeflendi.

Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yönteminin uygun hastalarda erken evrede yakalanan sindirim sistemi kanserlerinin ve kanser öncüsü lezyonların, vücutta herhangi bir cerrahi kesi oluşturulmadan çıkarılmasına olanak sağladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ESD yöntemi, uygun hastalarda erken evrede yakalanan sindirim sistemi kanserlerinin ve kanser öncüsü lezyonların, vücutta herhangi bir cerrahi kesi oluşturulmadan çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. Uzun süren ve nedeni açıklanamayan sindirim sistemi şikayetleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle 15 gün içerisinde geçmeyen kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerde mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Erken teşhis ve doğru tedaviyle birçok hastalıkta olduğu gibi kanserle mücadelede de başarı şansı önemli ölçüde artmaktadır."

Kaynak: AA
HastaneSağlıkGüncelMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş Devlet Hastanesinde Doç. Dr. Şevki Konur kanserli lezyonu kesi olmadan çıkardı - Son Dakika
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