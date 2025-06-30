Muş Ovası'nda Göçmen Kuşlar Hareketleniyor - Son Dakika
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Muş Ovası'nda Göçmen Kuşlar Hareketleniyor

30.06.2025 11:25
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Muş Ovası'nda havanın ısınmasıyla göçmen kuşlar üreme ve kuluçka dönemine girdi.

Göçmen kuşların en önemli beslenme ve üreme alanlarından Muş Ovası'nda havanın ısınmasıyla kuşların hareketliliği arttı.

Onlarca türün gözlemlenebildiği Muş Ovası, bu dönemde göçmen kuşların konakladığı, kuluçka dönemini geçirdiği önemli duraklar arasında yer alıyor.

Göç güzergahları üzerinde bulunan ovada havanın ısınmasıyla farklı bölgelerden gelen çok sayıda kuş bir arada görülebiliyor.

Üreme ve kuluçka dönemlerini ovadaki sulak alanlarda geçiren birçok kuş türü, bölgedeki yuvalarında sonbahara kadar konaklıyor.

Farklı bölgelerde leylek, dalgıç, küçük batağan, küçük ak balıkçıl, büyük ak balıkçıl, kaşıkçı ve gri balıkçıl gibi türlerin görülebildiği kentteki göçmen kuşlar, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göçe başlıyor.

"Kuşların büyük çoğunluğunun yavruları yumurtadan çıktı"

Muş Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, AA muhabirine, 10 yılı aşkın süredir kentteki sulak alanlar ve kuş türleri üzerine araştırma yaptıklarını söyledi.

İlerleyen süreçlerde kelebekler üzerine de araştırma yapacaklarını ifade eden Avci, şöyle konuştu:

"Muş, çok zengin sulak alan ve bitki örtüsüne sahip. İlimiz, Türkiye'deki üç önemli ana göç güzergahı üzerinde yer alıyor. Muş Ovası, kuzeyden güneye göç eden kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. İlimiz, yüksek kuş popülasyonuna sahip. Şimdi kuluçka sezonundayız. Kuşların büyük çoğunluğunun yavruları yumurtadan çıktı. En zayıf oldukları zamandayız. Vatandaşların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Muş Ovası'nda konaklayan kuşlar, ilerleyen haftalarda göç edecekler. Zengin coğrafyamızı tüm alanlarda korumaya çalışıyoruz. Vatandaşların da bu konuda daha çok dikkat ve özen göstermesini istiyoruz."

İzmir'de düzenlenen 22. Türkiye Kuş Konferansı'na katılarak Muş'taki zengin sulak alan ve kuş türleri üzerine sunum yaptığını anlatan Avci, "Bugün de sahada sulak alanlar ve kartallar üzerinde çalışmayı yoğunlaştırmıştık. Tahmin ettiğimiz bir bölgede bir çift kaya kartalını görüntüledik. Yer tespitini yaptık. İlerleyen süreçlerde tekrar kontrole gideceğiz. İlimizdeki kuş türlerinin büyük çoğunluğu sulak alanlarda beslenen kuş türleri. Bu türlerin arasında uluslararası ölçekte koruma altında olanlar da var. Toy, turna, Anadolu dağ turnası ve mezgeldek kuşlarının büyük bir kısmı Varto ve Bulanık güzergahında yer alıyor. Muş'ta görüntü kaydını aldığımız 350'den fazla kuş türü bulunurken toplamda 450 civarında türün yaşadığını tahmin ediyoruz. Bu tahminimize ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kuşlarımız, bölgede yavrularını besliyor"

Muş'ta 416 yerleşim biriminin bulunduğunu, bu yerlerin büyük bölümünde leylek yuvalarının olduğunu ifade eden Avci, şunları kaydetti:

"Bunun da iki önemli sebebi var. Birisi, sulak alan ve tabiatın zenginliği, diğeri ise halkın leyleklere büyük ilgi göstermesi. Muş sınırları içinde yaptığımız sulak alan ve kuş türleri gözlem ve araştırma koruma çalışmalarının bir özeti olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje sonucunda bir kitap yayımladık. Kitapta zengin sulak alanlarımız, sazlıklar, kuş türlerinin bir kısmı ve nesli tehlike altında olan kuşlar yer alıyor. Muş'taki tüm sazlıklar, sulak alanlar, nehir kenarları ve ormanlık alanlar çok zengin besi kaynağı oluşturuyor. Kuşlarımız, bölgede yavrularını besliyor. Bu bölgeler, kuşlar için elverişli ortamlar sunuyor. Bu nedenle dikkat etmeliyiz."

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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