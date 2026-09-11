Muş'ta 2011'deki cinayet dosyasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta 2011'deki cinayet dosyasında 11 şüpheli gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011'de Felemez Kulaç'ın silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011'de Felemez Kulaç'ın silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Ekim 2011'de Hasköy ilçesi Karaağaçlı beldesindeki bir beton santrali yakınında Felemez Kulaç'ın silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Maktulün ölü muayene tutanağında, vücudunda 5 ateşli silah mermi çekirdeği yarası bulunduğu, bunlardan 3'ünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve ölümün ateşli silah yaralanmasına bağlı beyin dokusu hasarı, beyin kanaması ve büyük damar yaralanması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, dosya yeniden değerlendirmeye alındı.

Yürütülen inceleme ve koordineli çalışmalar sonucunda, 30 Haziran 2026'da Muş Sulh Ceza Hakimliğinden daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talep edildi. Talep doğrultusunda karar 1 Temmuz 2026'da kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, Sekin ve Kulaç aileleri arasında 1988'de dayanan bir husumet bulunduğu, Felemez Kulaç'ın 1988'de Mehmet Emin Sekin'i silahla öldürmesi nedeniyle taraflar arasında kan davası olduğu değerlendirildi.

Mehmet Emin Sekin'in oğulları Mehmet Can ve Gıyasettin Sekin'in ise Kulaç'ı öldürtmek amacıyla plan yaptıkları ve azmettirici konumunda bulundukları değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 31 Ekim 2011'de Erdoğan Erad ve Ercan Sekin'in, Bitlis'in Güroymak ilçesinden Hasköy'e geldikleri, Sadullah Sekin'in Kulaç'ın Hasköy belediye otobüsüne bindiği bilgisini Ercan Sekin ve Erdoğan Erad'a verdiği, bu kişilerin Kulaç'ın otobüsten ineceği yerde bekledikleri ve Kulaç'ın otobüsten inmesinin ardından boş arazide Ercan Sekin tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğünün değerlendirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Ercan, Sadullah, Şahin, Mehmet Can, Nasır, Mehmet Sait ve Gıyasettin Sekin ile Erdoğan Erad, Mesut Tokmak, Gülderen Elüstü, Murat Özbek 8 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yılmaz Taş'ın başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu, Muazzez Sekin'in yurt dışında olduğu, Muhafız Sekin'in ise adresinde bulunamadığı ve hakkında yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmelerinin planlandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Hasköy, Muş, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 2011'deki cinayet dosyasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 13:00:59. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta 2011'deki cinayet dosyasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement