Muş'ta 6. Lale Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta 6. Lale Festivali düzenlendi

Muş\'ta 6. Lale Festivali düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla '6. Lale Festivali' gerçekleştirildi. Festivalde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, bu tür etkinliklerin sembolik ama çarpan etkisinin yüksek olduğunu belirtti. Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise festivalin ilçede her yıl düzenleneceğini söyledi. Festivalde folklor gösterileri ve müzik dinletileri de yer aldı.

04.05.2024 17:31
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Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "6. Lale Festivali" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesinin iş birliğiyle Lale Meydanı'nda organize edilen festivalin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, anlamlı etkinliği tertip eden Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık'a ve ekibine teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin sembolik ama çarpan etkisinin yüksek olduğunu söyleyen Çakır, şöyle konuştu:

"Hem ilçedeki vatandaşları bir araya getirme hem gurbetteki hemşerilerimin memlekete gelmesi için güzel bir faaliyet. Unutmuş olduğumuz bazı değerleri hatırlama, kültürlerimizi, halk oyunlarımızı, folklorumuzu, türkülerimizi ve manileri bu tür etkinliklerde yaşatıyoruz. Bundan dolayı çarpan etkisi çok büyük. Biz de Valilik olarak tüm başkanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak amacımız halkımıza hizmet. 'Halka hizmet hakka hizmet' düsturu olduğuna inanıyoruz ve bu uğurda da tüm ekiplerimizle uyum içinde çalışıyoruz."

Korkut Belediye Başkanı Arık ise ilçede düzenledikleri 6. Lale Festivali'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Lalenin bölgemizde ve ilimizde çok tarihi bir öneme haiz olduğunu belirtmek istiyorum. Lale, Osmanlı'da gönül birlikteliği, vefa ve ferahlık anlamına geliyor. İlçemizde bundan sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ile festivali her yıl düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün folklor ekibi gösteri sundu, yerel şarkıcılar şarkılar söyledi.

Sahneye çıkan Japon sanatçı Yamada Tamaru da bestelediği Muş Lalesi türküsünü Japonca seslendirdi.

Türk Kızılay Muş Şubesi, festivale katılan vatandaşlara çorba ve su ikramında bulundu.

Festivale, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Eski AK Parti Muş Milletvekili Faruk Işık, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Avni Çakır, Korkut, Muş, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 6. Lale Festivali düzenlendi - Son Dakika

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