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Muş'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutuyor

Muş\'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti\'yi sorumlu tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde 'evlat nöbeti'ni sürdürüyor. Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam ediyor. Aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

03.04.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Ayten Koçhan, 8 yıldır haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Teslim olması için oğluna sesini duyurmaya çalışan Koçhan, "Oğlum, gel teslim ol, yolunuz yol değil. Allah polislerimize, askerlerimize, hepsine güç kuvvet versin. Devletimiz başımızdadır. Van'daki olaylarda Allah askerimize, polislerimize güç ve kuvvet versin. Biz onlardan korkmuyoruz, korkmayacağız da. Allah onlara fırsat vermesin. Bayram geliyor ama bir yanımız buruk." diye konuştu.

Alaattin Koçhan da 2016 yılında oğlunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum, eğer anneni, babanı seviyorsan dön. Onlara hizmet etmenin bir anlamı yok. Bayram geliyor, boynumuz bükük, bir yanımız boş. Neredeysen gel, seni bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutuyor - Son Dakika

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