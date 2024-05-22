Muş'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutuyor

Muş\'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti\'yi sorumlu tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü toplanan aileler, çocuklarını teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalışıyor. Anne ve babalar, pankartlar açarak çocuklarının geri dönmesini istiyor.

22.05.2024 12:37
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Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarını teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Alaattin Koçhan, 8 yıl önce çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin, beni duyuyorsan çık gel. Bu işin sonu yok. Bizi de üzme. Her bayramda, mutlu bir günümüzde yanımız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Gelmeni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 2016'dan bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek, "Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.

Kaynak: AA

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