Muş'ta Doğa Yürüyüşüde Teknoloji Bağımlılığına Dur! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Doğa Yürüyüşüde Teknoloji Bağımlılığına Dur!

Geniş Video İzle

Muş'ta düzenlenen doğa yürüyüşü, gençleri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçlıyor.

26.10.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta teknoloji bağımlılığına karşı doğa yürüyüşü düzenlendi

MUŞ - Muş'ta "Teknoloji bağımlılığına karşı yöresel çocuk oyunları" projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından düzenlen etkinlikte sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen doğaseverler, kentin ünlü Mehmetcan Bağları'na doğa yürüyüşü düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte doğa tutkunları, şehrin doğal güzelliklerini keşfetti. Gezi boyunca dernek yetkilileri, katılımcılara Muş'un tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgiler verdi.

Muş Kültür Sanat Doğa Derneğinin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları Projesi kapsamında gerçekleşiyor. Bugün, bu projenin üçüncü etkinliğini ilimizde düzenliyoruz ve 18-29 yaş arası gençlerimizle birlikte doğa yürüyüşüne çıktık. Bu etkinlik, ilimiz için örnek teşkil eden çok değerli bir etkinlik. Türkiye genelinde gördüğümüz ilgi ve tebriklerle gençlerimizi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün burada farklı gençler bir araya gelerek yeni dostluklar kuruyor; doğanın içinde, alışılmışın dışında bir ortamda yürüyüş yapıyorlar, etkinliklere katılıyorlar. Bu da projenin asıl amacını yansıtıyor. Bu kapsamda, ilimizin farklı bölgelerini ve güzelliklerini gençlerimize tanıtma fırsatı buluyoruz. Şu an Bağlar'da, doğayla iç içe kültürümüzü öğreniyorlar ve ilimizin güzel ortamlarını keşfediyorlar. Muş Kültürü Derneği ile bu tür etkinliklerde yer almaya devam etmeyi planlıyorlar" dedi.

Muş Kültür Sanat Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak ise dernek olarak yıllardan beri doğa ve kültürel sanatsal faaliyetlerini icra ettiklerini söyleyerek, "İçişleri Bakanlığına sunmuş olduğumuz proje kapsamında, bugün doğa etkinliğiyle buradayız. Duyurularımızı sosyal medya üzerinden yaptık. Özellikle üniversite öğrencileri, genç arkadaşlarımızın katılımı var bugün. Bu doğa etkinliklerimizin tabi devamı gelecek. Şu anda Mehmetcan Bağlarındayız. Buraya gelirken yine bağların doğal güzelliklerinin içerisinden geçerek birçok yeri gezdik. Arkadaşlara tanıtımlarda bulunduk. Yeşille ve doğayla buluştuk. Güzel bir etkinlik oldu. Şu ana kadar arkadaşlarımızdan aldığımız mesajlar olumlu. Burada olmaktan mutlular. Tabi biz de mutluyuz" şeklinde konuştu.

Doğa gezisine katılan gençlerden Serdar Toprak da, düzenlenen yürüyüş ile Muş'un güzelliklerini ilk defa keşfetme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Yorucu bir yürüyüş oldu, ama sonunda Muş'un eşsiz doğasıyla tanıştık; derelerden geçtik ve etkinlik kapsamında Muş'un Bağları adı verilen bölgeyi gezme şansı yakaladık. Adını daha önce duymuştum, ancak bu etkinlik sayesinde ilk kez görme imkanı buldum. Çok güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Muş\'ta Doğa Yürüyüşüde Teknoloji Bağımlılığına Dur!
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Medya, Çocuk, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Doğa Yürüyüşüde Teknoloji Bağımlılığına Dur! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
11:19 Beşiktaş Genel Kurulu’nda büyük kavga Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 07:47:00. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Doğa Yürüyüşüde Teknoloji Bağımlılığına Dur! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.