Muş\'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

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Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 12 yıl önce oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Oğlum, Muhsin, eğer sağ isen ve sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Orası bize göre değil. Annene, babana, memleketine ve yuvana gel. Oraların ve o insanların size faydası yoktur. Bunların bilincindeyiz. Sürekli topluma zarar veren insanlardır. Beni duyuyorsan, sözümü dinle, dön."

Anne Ayten Koçhan ise 9 yıl önce oğlunun kaçırıldığını belirterek, "Terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum gel, teslim ol. Yolunuz yol değil. Biz korkmuyoruz. 4 yıldır eyleme devam ediyorum. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. Artık evlat hasretine dayanamıyorum. Yeter analar babalar ağladı." dedi.