Muş'ta Gazze için camilerde dua edildi - Son Dakika
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Muş'ta Gazze için camilerde dua edildi

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Muş'ta İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Geylani Camii'nde Yasin-i Şerif okundu ve İl Müftüsü Halil İbrahim Demir dua etti.

31.05.2024 06:01
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Muş'ta Gazze için camilerde dua edildi

MUŞ - İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Muş'taki tüm camilerde dua edildi.

Muş'ta sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu çerçevesinde Geylani Camii'nde de sabah namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu. Daha sonra İl Müftüsü Halil İbrahim Demir dua etti.

Muş\'ta Gazze için camilerde dua edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Gazze için camilerde dua edildi - Son Dakika

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