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Muş'ta Gazze'ye Işık Ol sloganıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta Gazze'ye Işık Ol sloganıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi

Muş'ta HÜDA-PAR Gençlik Kolları Başkanlığı ve Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "Gazze'ye Işık Ol" sloganıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Muş\'ta Gazze\'ye Işık Ol sloganıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi
06.01.2024 - 21:48,
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Muş'ta HÜDA-PAR Gençlik Kolları Başkanlığı ve Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından " Gazze'ye Işık Ol" sloganıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen vatandaşlar, Muş Kent Meydanı'nda İsrail'in aleyhine slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Muş Alparslan Üniversitesi İlim ve Fikir Topluluğu Başkanı İbrahim Arpa, Gazze'deki şehitlerin, çocukların ve annelerin acısı yetmezmiş gibi bu haftada acılara yeni acıların eklendiğini söyledi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve arkadaşlarının Beyrut'ta suikast sonucu şehit edildiğini belirten Arpa, şöyle konuştu:

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Siyonist terör örgütü İsrail'in, Filistin topraklarında gayri meşru bir şekilde inşa ettiği işgal rejiminin ilk icraatı, 1948 yılında yaşanan El-Nekbet olayı olmuştur. Bu olayda da binlerce sivil katledilmiş, on binlercesi yaralanmış ve 600 bin kadar Filistinli, topraklarından edilerek mülteci durumuna düşmüştür. Siyonist işgal rejiminin, 1948'den bu yana rutin haline getirdiği sivillere ve sivil yaşam alanlarına yönelik sistematik şiddetinin bugün de kesintisiz devam ettiğini görüyoruz."

Aksa Tufanı ile başlayan başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarının tamamında devam eden soykırımın 92'inci gününün geride kaldığını ifade eden Arpa, şunları kaydetti:

"Başta İngiltere, ABD ve Avrupa'nın gayrimeşru ve ileri karakolu siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman milletler nezdinde hiçbir zaman kabul görmedi ve meşruiyet kazanmadı. Şimdi ise dünya kamuoyunda da meşruiyetini kaybetmiş ve varlığı sorgulanır olmuştur. Siyonist işgal rejimi, dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen 92 gündür Gazze'de katliam ve soykırıma devam etmektedir. Bu vahşet ve soykırım dünyaya özgürlük ve medeniyet satan başta ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel güçler tarafından her şekilde desteklenmekte ve himaye edilmektedir. Bundan aldığı cesaretle her gün saldırganlığını artırarak bütün bölgeyi ateşe vermeye çalışmaktadır. Son dönemde birçok İslam ülkesine yönelik saldırılarda bulunan siyonist çete,

Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyayı ateşe vermek isteyen bir canavara dönüşmüştür. Derhal durdurulması gerekmektedir."

Açıklamanın ardından grup, slogan atarak meşalelerle Kent Meydanı'ndan İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüdü.

Kaynak: AA
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