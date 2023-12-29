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Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, cuma namazı sonrası yapılan yürüyüşle protesto edildi. Mescidi Aksa Platformu öncülüğünde belediye önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İmam-ı Şafi Camisi'ne kadar yaklaşık yürüdü. Yürüyüşte, Gazze'nin zafere erişeceğine inanıldığı ifade edildi. Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Muş\'ta İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
29.12.2023 - 15:54,
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Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, cuma namazı sonrası yapılan yürüyüşle protesto edildi.

Mescidi Aksa Platformu öncülüğünde belediye önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İmam-ı Şafi Camisi'ne kadar yaklaşık yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan platform üyelerinden Muş Alparslan Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Erdal Eker, Gazze'nin zafere erişeceğine inandıklarını söyledi.

Gazze'nin 7 Ekim'den bu yana Filistin'i işgal eden İsrail tarafından bombalandığını belirten Eker, "Hiçbir kırmızı çizgisi olmayan İsrail, Gazze'deki bütün Müslümanları katletmektedir. Biz umutluyuz, Allah'ın izniyle zafer Müslümanların olacak diyoruz. Nice az topluluklar çok topluluklara galebe çalmıştır. Biz Gazze'nin zafere ereceğinden eminiz. Amacımız, sesimizi yükseltmek, rabbimize karşı şahitliğimizi yerine getirmektir. Bugün her yerde Gazze ve Filistin meselesi, halkları büyük bir şekilde etkiliyor. Rabbim şehitlerimizi katında kabul etsin." diye konuştu.

Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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