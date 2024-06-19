Muş'ta Jandarma Trafik Ekipleri Kurban Bayramı Denetimlerini Sürdürüyor

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Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında Muş- Bingöl kara yolunda denetim yaptı.

Sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tatil süresince yapılan denetimlerde yolculara ve sürücülere ikramda bulunan ekipler, 7 bin 850 aracı denetledi, 336 araç hakkında işlem yaptı.