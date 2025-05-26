Muş\'ta Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ankara\'ya Sevk Edildi

Muş'ta, yeni doğan bir bebek, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin, yapılan tetkiklerde kalp damarlarında daralma (aort koarktasyonu) olduğu belirlendi.

İlk müdahalesi uzman doktorlar tarafından yapılan bebeğin, pediatrik kardiyovasküler cerrahi tedavisi için Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.

Bebek, kente yönlendirilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.