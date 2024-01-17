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Muş'ta Karayolu Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta Karayolu Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 12 araç içerisindeki 35 kişi, Muş Karayolları ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

17.01.2024 - 21:24,
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Mutki karayolunda mahsur kalan 12 araç içerisindeki 35 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Muş'ta etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Muş- Mutki karayolunun 10'uncu kilometresinde 12 araç içerisindeki 35 kişi yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açıp, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 12 araç içerisinde mahsur kalan 35 kişiyi kurtardı. (DHA)

Muş\'ta Karayolu Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muş'ta Karayolu Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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