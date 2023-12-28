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Muş'ta Kızılay Çocuk Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı, Muş Alparslan Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kızılay Çocuk Üniversitesi Projesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine fakültede çeşitli alanlarda eğitim verildi ve mezuniyetleri kutlandı.

Muş\'ta Kızılay Çocuk Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi
28.12.2023 - 21:59,
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Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı, Muş Alparslan Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kızılay Çocuk Üniversitesi Projesi mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Muş Başkanı Faik Aktaş, Kızılay'ın Türkiye genelinde başlattığı Çocuk Üniversitesi Projesi kapsamında 2 günlük eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

56 kişilik 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine fakültede birçok alanda öğretim verildiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Görevlilerimiz ve okul öğretmenlerimizin gözetiminde eğitimler verildi. Uygulamalı çalışmalar gözlemlendi. Çocuklarımız bu durumdan çok memnun kaldılar. Buradaki amacımız, Türk Kızılayımızı çocuklarımıza tanıtmak, onların üniversiteye daha uyumlu adaptasyon sağlayabilmeleri amacıyla bu projeyi yürüttük. Projemiz, Türkiye'nin 40 üniversitesinde uygulandı. Bunlardan biri de Muş Alparslan Üniversitesi'dir. Çocuklarımızın mezuniyet törenini yaptık ve diplomalarını takdim ettik. Bunun yanında çocuklarımız kep atarak bu sevinci aileleriyle birlikte yaşadık."

Üçüncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra ise, "İki gün boyunca Kızılay'da ve üniversitede eğitimler aldık. Çok eğlenceli etkinlikler yaptık. Şimdi de çocuk üniversitesinden mezun oluyoruz. İnşallah büyüyünce daha iyi yerlere geliriz." dedi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr Yaşar Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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