Muş'ta park halindeyken motor bölümü alev alan araçta maddi hasar oluştu.
Merkez PTT Caddesi'nde park halindeki 25 ACG 336 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan duman yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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