Muş'ta Ramazan'da Sıcak Yemek Yardımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Ramazan'da Sıcak Yemek Yardımı

Muş'ta Ramazan'da Sıcak Yemek Yardımı
19.03.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulanık ilçesinde ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde ramazan boyunca bazı ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi aracılığıyla ramazan ayında binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, hizmetlerin toplumda büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

Devletin sıcak elini vatandaşlara göstermeye gayret ettiklerini ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:

"Aşevimizde her akşam dört farklı yemek hazırlanarak meslek yüksekokulu öğrencilerimize, iftar çadırımızda bulunan vatandaşlarımıza ve evinde yemek pişiremeyen yaşlılarımıza ulaştırılıyor. Günlük yaklaşık 900 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra düzenli olarak yaşlı ve özel durumdaki ailelerimize günde 400 kişilik yemek dağıtımımız sürecek. Vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim için paha biçilemez. Amacımız makamda oturmak değil, onların evlerine giderek sorunlarına çözüm olmaktır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Muş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:07:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.