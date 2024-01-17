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Muş'ta Sporun Gelişmesine Destek

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan, İl Futbol Temsilcisi Aytaç Koyuncu ile Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkan ve ekibine teşekkür eden Ocak, Kaymakamlık olarak ilçedeki sporculara gereken desteği verdiklerini söyledi. Sporun gelişmesine ve ilçede başarılı sporcuların yetişmesine önem verdiklerini vurgulayan Ocak, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkan ise Ocak'ın spora ve spor kulüplerine verdiği desteklerin önemine dikkat çekerek, ilçelerdeki sportif faaliyet eksikliğinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Muş\'ta Sporun Gelişmesine Destek
17.01.2024 - 16:25,
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Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan, İl Futbol Temsilcisi Aytaç Koyuncu ile Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkan ve ekibine teşekkür eden Ocak, Kaymakamlık olarak ilçedeki sporculara gereken desteği verdiklerini söyledi.

Sporun gelişmesine ve ilçede başarılı sporcuların yetişmesine önem verdiklerini vurgulayan Ocak, şöyle konuştu:

"İlçe gençliğinin sporla buluşturulması ve yönlendirilmesi amacıyla her türlü projeyi destekleyeceğiz. Bulanıklı gençlerin daha önce başarılar elde etmesi bizi sevindirmiştir. Bu başarının yeniden yakalanması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması amacıyla sportif faaliyetlere yönlendirilmesi gerekiyor. Kaymakamlık olarak imkanlarımız el verdiğince gençlerimize her türlü desteği sağlayacağız. Çünkü gençlerimiz bizim için çok önemli ve onların en iyi şekilde eğitilmesi bizim görevimizdir."

İlçede amatör sporu canlandırmak ve gençleri spora kazandırmak istediklerini belirten Ocak, bu kapsamda raporlar hazırlayarak sportif eksiklikleri tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türkan ise Ocak'ın spora ve spor kulüplerine verdiği desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Spor tesisleri ve spor kulüplerine verdiği desteklerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. İlçelerimizde ciddi anlamda sportif faaliyet eksikliği bulunmaktadır. Kaymakamlarımızın sunduğu destekler gençler için büyük bir fırsattır. Ülkemiz, dünyanın en genç nüfusuna sahip. Bu gençlik potansiyelinin harekete geçmesi gerekiyor. Bu da ancak sporla olur." diye konuştu.

Türkan ve Koyuncu, daha sonra spor kulüplerini ve İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek'i ziyaret etti.

Kaynak: AA
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