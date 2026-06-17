Muş'ta Terör Mağduru Ailelerin Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Terör Mağduru Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş\'ta Terör Mağduru Ailelerin Eylemi Devam Ediyor
17.06.2026 12:31
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Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler eylemlerine devam ederek teslim olmaları çağrısı yapıyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Özcan, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Hepimiz Müslümanız ve kardeşiz. Neden böyle yapıyorsunuz? Gelin teslim olun." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Yıldız, "Orada ne yapıyorsunuz? Annenize, kardeşinize, ailenize dönün. Yeter artık. Biz burada, siz orada perişansınız. Oğlum için sonuna kadar buradayım, peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Terör Mağduru Ailelerin Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika

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