Muş\'ta Yavru Balık Üretimi Artıyor

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı bölgede kurulan tesiste her yıl tonlarca yavru balık üretilerek farklı illere gönderiliyor.

İlçedeki Bingöl Dağları'nın eteklerinde 2011'de girişimci Ercan Özer tarafından kurulan tesiste yıllardır yavru balık üretimi yapılıyor.

Doğal su kaynaklarının bulunduğu tesiste üretilen tonlarca somon ve alabalık yavrusu, tesisin bünyesinde bulunduğu şirket aracılığıyla farklı illere pazarlanıyor.

Tesis Sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi Ömer Batuhan Özer, tesisin yıllık 40 milyon yavru balık üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Doğal kaynak sularının yetersiz olmasından dolayı tesisi tam kapasite çalıştıramadıklarını belirten Özer, "Şu an balıklar için Alparslan-2 Barajı'ndan kafes izini bekliyoruz. İzin gelirse üretim kapasitesini iki katına çıkartabiliriz. Yumurtalar geldikten sonra kuluçkalara yerleştiriyoruz. Kuluçkalar suyun derecesine ve o anki doğal şartlara göre değişiyor. 40-45 gün içinde yumurtadan çıktıktan sonra kesesini tamamen bırakması için 1 metre uzunluğundaki tanklara aktarıyoruz." diye konuştu.

Balıkların büyüme evresine geçtikten sonra her ay boylama yapılması gerektiğini anlatan Özer, "2 bin 100 rakımlı bölgede kurulan tesisimizde üretilen yavrular, çalıştığımız şirket aracılığıyla Türkiye genelindeki fabrikalara ve balık tesislerine gönderiliyor. Onlar bizden aldıkları balıkları 15, 20 veya 30 gram olarak alıp kendi baraj ve tesislerinde somon haline getirdikten sonra yurt dışına ihraç ediyorlar." dedi.