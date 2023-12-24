Muş\'ta Yoğun Kar Yağışı: 368 Köy ve 207 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

MUŞ'ta kar kalınlığı birçok noktada 1,5 metreyi aşarken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, kapanan 368 köy ile 207 mezra yolunu açmak için seferber oldu.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde yer yer 1,5 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle birçok köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. 80 personel ve 60 araç ile sahaya çıkan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 368 köy ile 207 mezra yolunda ulaşımın sağlanabilmesi için seferber oldu. Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 1800 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda mesai yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve tipiye rağmen kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan karı temizleyebilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Bölgede çalışan iş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, "Üçevler Grup Köy Yolu'nda fırtına ve kar yağışı, 2 gündür devam ediyor. 24 saat aralıksız olarak çalışmaktayız. Kapalı köy ve mezra yollarının bazıları yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı tehlikeli ama buna rağmen yolları açmaya çalışıyoruz. Kar kalınlığı 1 metreyi aşmış durumda. Bazı yerlerde ise fırtına ve tipiden ötürü 1,5 metreyi de geçiyor. Amacımız, vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır" dedi.