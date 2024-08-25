Muş'un Malazgirt ilçesinde Zafer Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Zafer Yürüyüşü düzenlendi

Muş\'un Malazgirt ilçesinde Zafer Yürüyüşü düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi.

25.08.2024 03:17
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Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devletin zirvesini karşılamak üzere vatandaşları Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki alana davet eden Bayram, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Malazgirt'e yakışan bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Malazgirt'te önemli mesajlar vereceğini söyleyen Yıldız, "Şanlı zaferimizin yıl dönümü kutlu olsun. Bin yıl önce Sultan Alparslan, Malazgirt'ten büyük bir yürüyüşü başlattı. Bu toprağın çocukları, bu vatanın evlatları, birlikte büyük bir zafer kazandılar ve Anadolu'yu bize vatan kıldılar." diye konuştu.

Yürüyüşe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Remzi Çetin, Muş İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mithat Bayırlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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