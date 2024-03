Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncel

Muş Valisi Avni Çakır, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin, vatan ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusunun, yeniden varoluş mücadelesinin en güzel ifadesi olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Şanlı istikbal ve istiklal mücadelemizin kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan İstiklal Marşı'mızı Türk Milleti'ne armağan etmiştir. İstiklal Marşı'mız, var olma mücadelesini her ne pahasına olursa olsun zaferle taçlandıran yüce milletimizin bağımsızlık vesikası olarak her daim zihinlerde ve gönüllerde saklı kalarak cennet vatanımızın semalarında ilelebet yankılanacak, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."