Muş Valisi Avni Çakır, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakır, mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin, vatan ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusunun, yeniden varoluş mücadelesinin en güzel ifadesi olduğunu söyledi.
Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:
"Şanlı istikbal ve istiklal mücadelemizin kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan İstiklal Marşı'mızı Türk Milleti'ne armağan etmiştir. İstiklal Marşı'mız, var olma mücadelesini her ne pahasına olursa olsun zaferle taçlandıran yüce milletimizin bağımsızlık vesikası olarak her daim zihinlerde ve gönüllerde saklı kalarak cennet vatanımızın semalarında ilelebet yankılanacak, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."
Son Dakika › Güncel › Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir koca, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ardından kendini banyoda asan koca, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının imzasını taşıyan ve Türk demokrasisine ikinci darbenin yapıldığı 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 53 yıl geçti. Türk demokrasisi, 27 Mayıs 1960 darbesinden 11 yıl sonra sivil siyasete yeniden müdahale edilen 12 Mart 1971 Muhtırası ile karşılaştı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, M.Y. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şahıs, Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Soruşturma ise devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taksirle ölüme neden olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, akşam saatlerinde bitkin halde evine dönmesi üzerine arama çalışmalarına son verildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda evine dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ukraynalı Alona Andriichenko, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye'ye gelerek Amasyalı Resul Berkhan Nalcı ile evlendi. Nikahları Amasya'da kıyıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, İncesu ilçesinde yapımı süren Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz olarak yapılması için protokol imzalamak üzere yetki verilmesi talebini oy birliğiyle kabul etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uyuşturucuyla mücadelede destek verdiklerini ve uyuşturucuya bulaşmayan bir nesil yetiştirmeyi temenni ettiklerini belirtti.
Çerkezköy Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı, KADES ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Kızılpınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlikte 46 kadın ve 23 erkek vatandaşa KADES, 6284 Sayılı Kanun Tanıtımı ve Dolandırıcılık Olayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca jandarma tarafından vatandaşlara bilgilendirme ve uyarı broşürleri de dağıtıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu ile Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu iş birliği ile 'Lider Kadınlar Zirvesi' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, firmalardan yöneticiler konuk olarak katıldı ve kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yapıldı. Konuklara teşekkür belgesi takdim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?