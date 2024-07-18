Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın kazı çalışmalarını inceledi

Muş Valisi Avni Çakır, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Vali Çakır, kazı çalışmalarının önemini vurgulayarak, bölgenin tarihsel açıdan bir açık hava müzesi haline getirileceğini belirtti. Kazı çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade eden Çakır, Malazgirt Savaşı'na ait birçok buluntunun ortaya çıkarıldığını ve bölgenin güçlü görsellerle tanıtılacağını söyledi.

18.07.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Beraberindeki heyetle Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "kazı bilgilendirme toplantısı"na katılan Vali Çakır, 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezdi.

Afşin Mahallesi'nde şanlı zaferin kazanıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Çakır, kazının bilimsel danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'ten bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere, kazı çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini söyledi.

Kazı çalışmalarını önemsediklerini belirten Çakır, "Kazı çalışmalarının kısa bir süre sonra nihayetlenmesini umuyoruz. Kazılar bittiğinde hem yurt içi hem yurt dışından gecikmiş misafirlerimize çok güçlü görsellerle bölgeyi ve savaşı anlatacağız. Elimizde çok güçlü materyallerimiz var. Malazgirt Savaşı'na, Alparslan ordusuna ve Roman Diyojen'in ordusuna ait birçok buluntumuz var. Bunlar şu ana kadar hiç bulunmayan materyaller." dedi.

"Hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz"

"Savaşın tüm boyutlarını ortaya çıkararak buranın hem güçlü bir restorasyonunu yapacağız hem de burayı tarihsel açıdan bir açık hava müzesi haline getireceğiz." diyen Çakır, bölgeyle ilgili önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Malazgirt Savaşı'nın öneminden söz eden Çakır, şunları kaydetti:

"Buraya bir seyir tepesi yapıp savaşın geçtiği alanı misafirlere anlatmak istiyoruz. Savaşa ilişkin kalıntıları ortaya çıkaracağız. Çocukluğumuzda hep 1071 Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan, Romen Diyojen'i duyuyorduk ama sahada insanlara böyle bir bütün halinde göstereceğimiz bir alanımız yoktu. 5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu çalışma devam ediyor. Savaşa ait buluntularımız günden güne artıyor. Hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çevik de "Bir taraftan savaşa ait metal objeler, bir taraftan da insan kayıplarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 3 bin metrekarelik alanda 2 bine yakın Müslüman mezarı tespit etmiştik. Buradaki kazılarda belirgin bir mimari dokunun içerisinde bireylere ait mezar tespit edildi. Arkadaşlarımız kazılarına devam ediyor." diye konuştu.

Vali Çakır'a Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt Kaymakamı Bayram Göksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve akademisyenler eşlik etti.

Kaynak: AA

Avni Çakır, Malazgirt, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement