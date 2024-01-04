 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş Valisi Avni Çakır, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Valisi Avni Çakır, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Çakır, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Deprem, Gazze, çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy veren Çakır, 2023 yılının zorlu bir yıl olduğunu belirterek, 2024 yılının daha çok sevinç, neşe, mutluluk ve başarı fotoğraflarının paylaşıldığı bir yıl olmasını diledi.

Muş Valisi Avni Çakır, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
04.01.2024 - 13:55,
Abone Ol

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Çakır, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafına oy veren Çakır, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı" fotoğraflarını seçen Çakır, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Çakır, Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf oylamasında 5 farklı kategoride oy kullandığını söyledi.

Geçen yılın hem dünya hem de ülke genelinde çok büyük üzüntülere yol açtığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Üzüntü, fotoğraflara çok güçlü bir şekilde yansımış. Bir taraftan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, bir tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dışı mağduriyetler ve manzaralar. Dolayısıyla fotoğrafların bir çoğu aslında hayatta karşılaştığımız zorluklara ilişkin. Öte yandan spor ve yaşam kategorilerinde içimizi umutlandıran fotoğraflar da vardı. Spor kategorisinde tartışmasız kadın voleybol milli takımımızı tercih ettim. Sayfalarca yazıyla anlatılamayan olayları bir tek karede anlatmak, fotoğraf sanatının büyüklüğü ile alakalı. Çok çarpıcı fotoğraflar vardı. Bazı kategorilerde fotoğraf seçmekte zorlandım. 2023 yılı ülkemiz açısından zorlu bir yıl olarak geride kaldı. 2024 yılının daha çok sevinç, neşe, mutluluk ve başarı fotoğraflarının paylaşıldığı yıl olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muş Valiliği, Avni Çakır, Türkiye, Dünya, Deprem, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi Avni Çakır, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika


14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:33:11. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement