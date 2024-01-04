Muş Valisi Avni Çakır, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Çakır, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafına oy veren Çakır, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı" fotoğraflarını seçen Çakır, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Çakır, Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf oylamasında 5 farklı kategoride oy kullandığını söyledi.

Geçen yılın hem dünya hem de ülke genelinde çok büyük üzüntülere yol açtığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Üzüntü, fotoğraflara çok güçlü bir şekilde yansımış. Bir taraftan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, bir tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dışı mağduriyetler ve manzaralar. Dolayısıyla fotoğrafların bir çoğu aslında hayatta karşılaştığımız zorluklara ilişkin. Öte yandan spor ve yaşam kategorilerinde içimizi umutlandıran fotoğraflar da vardı. Spor kategorisinde tartışmasız kadın voleybol milli takımımızı tercih ettim. Sayfalarca yazıyla anlatılamayan olayları bir tek karede anlatmak, fotoğraf sanatının büyüklüğü ile alakalı. Çok çarpıcı fotoğraflar vardı. Bazı kategorilerde fotoğraf seçmekte zorlandım. 2023 yılı ülkemiz açısından zorlu bir yıl olarak geride kaldı. 2024 yılının daha çok sevinç, neşe, mutluluk ve başarı fotoğraflarının paylaşıldığı yıl olmasını diliyorum."