Muş Valisi ve İtalyan heyeti çam fidanı dikti - Son Dakika
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Muş Valisi ve İtalyan heyeti çam fidanı dikti

Muş Valisi ve İtalyan heyeti çam fidanı dikti

Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' Projesi kapsamında Muş Valisi Avni Çakır ve İtalya'dan gelen heyet, 100 çam fidanını toprakla buluşturdu. Proje, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve diğer kurumların işbirliğiyle gerçekleştirildi. Vali Çakır, projenin çevre duyarlılığını artırmayı ve doğayı korumayı hedeflediğini belirtti. İtalyan heyet ise Muş'ta ağaç dikme etkinliğine katılarak, kültürel paylaşımın önemine vurgu yaptı.

26.04.2024 17:17
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Muş İl Özel İdaresince yürütülen "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" Projesi kapsamında Muş Valisi Avni Çakır ve İtalya'dan kente gelen heyettekiler 100 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Muş Valiliği, Avrupa Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muş İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

İl Özel İdaresi bahçesindeki etkinlikte, Muş Valisi Avni Çakır, İtalya'dan gelen Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello ve beraberindekiler, kurum amirleri ile çam fidanı dikti.

Vali Çakır, gazetecilere, İtalya'nın Mirabello Sannitico belediye başkanı ve beraberindekileri Muş'ta ağırladıklarını söyledi.

Muş'ta çevreyle alakalı duyarlılığının artırılması, çevrenin yönetilmesi, temiz tutulması ve bu konudaki farkındalığın oluşturulması için çalışma yaptıklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği projesinde iki paydaş kurum olarak İtalya'daki dostlarımız Muş'a geldiler. Burada sivil toplum kuruluşları, öğrencilerimiz ve ilgili kuruluşlarımızın katılımıyla çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Burada iki ülke arasındaki kardeşliğin, dostluğun anısına ağaç dikme töreni düzenledik. Yaklaşık 100 fidanımızı toprakla buluşturduk. Bu projenin bir ayağı daha İtalya'da gerçekleşecek. Karşılıklı olarak çevrenin ve doğanın korunması konusundaki tecrübelerimizin de paylaşılmasını sağlamış olacağız."

İtalya'dan gelen Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello de "Bu şehirde benden bir parçanın olmasını görmek ve bilmek güzel bir duygu. Sayın Valimizin desteğiyle böyle bir etkinlik yapmak çok hoşuma gitti. İlerleyen süreçte diktiğim ağacı gelip kontrol edeceğim. Halayı çok beğendim. Benim yaşadığım bölgede buna benzer bir folklor ekibi var. Bizim folklor ekibimiz biraz daha farklı. Bu tür ekiplerin koruma altında olması gerekiyor, çünkü kültürümüzü yansıtıyorlar." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise "Çevreyi ve ağaçları koruyarak çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize iyi bir dünya bırakmak amacıyla ağaçları diktik. İnşallah hayırlara vesile olacaktır." dedi.

Miniello ve beraberindekiler daha sonra folklor ekibiyle halay çekti.

Etkinliğe, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri ve proje paydaşları katıldı.

Kaynak: AA

Avni Çakır, İtalya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi ve İtalyan heyeti çam fidanı dikti - Son Dakika

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