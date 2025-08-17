Muş ve Bitlis, Malazgirt Zaferi\'nin 954. yıl dönümüne hazırlanıyor

İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün coşkuyla kutlanması amacıyla Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerindeki etkinlik alanında çalışma yürütülüyor.

Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos'ta düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi beklenen etkinlik için Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gölgelendirme, serinletme sistemi, han otağı ve tematik çadırlar kuruldu, peyzaj çalışmasında sona gelindi.

Ahlat'taki Çarho bölgesinde ise içinde Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde başlatılan çalışmaları sürüyor.

Üzerlerinde ve iç kısımlarında Selçuklu motiflerinin yer aldığı keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların kurulduğu alanda, etkinlikler 22 Ağustos'ta başlayacak.

Atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, güreş gibi erkinliklerin yapılacağı alanda el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları ve çocuk oyun alanları kuruluyor.

Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağı 22-26 Ağustos'taki etkinliklere yurdun dört bir yanından katılım bekleniyor.

"Şenliklerimiz, zengin içerikli programlarla vatandaşlarımızı Malazgirt ruhuyla buluşturacak"

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Malazgirt'in sadece bir zaferin adı değil, bu topraklarda kardeşliğin, birliğin ve dirilişin simgesi olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"1071'de Sultan Alparslan'ın açtığı kapı, bizlere ebedi vatanımızı armağan etmiştir. Bizler de her yıl bu aziz zaferi, ecdadımıza yakışır bir şekilde kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarımızla buluşacağı tören alanında vatandaşlarımızın konforu için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Şenliklerimiz, zengin içerikli programlarla vatandaşlarımızı Malazgirt ruhuyla buluşturacak. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'mızı bu anlamlı mekanda inşallah hep birlikte ağırlayacağız. Bu şanlı mirası gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğu içindeyiz. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü, tarihimize yakışır görkemli bir programla kutlayacak, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bir kez daha bütün dünyaya göstereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, Malazgirt'in ruhunu yaşamak ve bu büyük coşkuya ortak olmak üzere kutlamalarımıza davet ediyorum."

"Manevi yönü çok ön planda olan bir etkinlik"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Bu kapsamda bütün kurumların seferber olmasıyla Ahlat ve Malazgirt şenliklerinin hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını dile getiren Karakaya,"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bakanlarımızın, devlet erkanının katılacağı bu programda, tüm vatandaşlarımızla bu alanda güzel etkinlikleri izleyeceğiz. Manevi yönü çok ön planda olan bir etkinlik. Bu etkinlikler, Malazgirt ruhunun gençlerimize anlatılması açısından adeta tarihin somutlaşmış bir manzumesi olacak. Yaklaşık 7-8 yıldır düzenleniyor." diye konuştu.

"Hazırlıkları büyük oranda tamamladık"

Gençlerin Malazgirt ve Çanakkale ruhuyla yetişmesini önemsediklerini dile getiren Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Alanda fiziki, güvenlik ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlıklar gerekiyor. Hazırlıkları büyük oranda tamamladık. Defalarca toplantı yaptık ve önceki yıllardan daha iyiye gitmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Kaymakam'ımız, Belediye Başkanı'mız, güvenlik birimlerimiz ve diğer kamu kurumlarımızla seferber olup bu güzel etkinliklere hazırlanıyoruz. Ülkemizde Malazgirt ve Çanakkale ruhunun hakim olduğu güzel bir dönemin oluşması için bu etkinlikler önemli katkı sağlayacak."

Alanda birçok kurumun tanıtım ve hizmetlerinin olacağını anlatan Karakaya, "50 dükkanda Ahlatlı ve Bitlisli esnafımız vatandaşımıza hizmet verecek. Emniyet, jandarma, ASELSAN gibi önemli kurum ve kuruluşlarımız, son dönemde ürettiği modern savunma sanayi ürünlerini sergileyecek. Gençlerimizin bunları görmesinin o öz güvene kavuşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çadırlarda birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu tanıtımlarını yapacak. Han Çadırı ise Cumhurbaşkanı'mız ve devlet büyüklerimizin otağı olarak kuruldu." diye konuştu.