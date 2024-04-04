MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Haçmaz\'da iftar programı düzenledi

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Haçmaz Valisi Elnur Rzayev, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Koordinatoru Mustafa Özgür Yücel, MÜSİAD İsviçre Başkanı Şeref Yıldız, Azerbaycanlı milletvekili Sevil Mikayılova, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı.

Haçmaz Valisi Rzayev, programda yaptığı konuşmada, iftar programı için MÜSİAD Azerbaycan yetkililerine teşekkür etti.

Rzayev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Şehit ve gazilere değinen Rzayev, "Şehitlerimizi her zaman minnetle anıyoruz. Onların fedakarlıkları, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendiriyor." dedi.

Milletvekili Mikayılova da "Bu özel iftar programı, sadece bir yemek paylaşımı değil, aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın bir simgesidir. Ramazan ayı boyunca gerçekleşen bu tür etkinlikler, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor, toplumlar arasında daha derin bağlar kurmamıza olanak tanıyor. Bu program, Türk milletlerinin geleneksel değerlerini ve birlikte yaşama kültürünü canlı tutmak adına son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yücel de "Türk milletinin ve devletinin gücü, tarih boyunca ortaya koyduğu kararlılık ve birlik beraberlik ruhuyla simgelenmektedir. Son olarak Karabağ zaferi, bu gücün en somut örneklerinden biridir. Bu zafer, Türk milletinin dayanışma ve mücadele azmini tüm dünyaya göstermiştir. Bizler, Türkiye ve Azerbaycan olarak bu zaferin gururunu yaşıyor ve birlikte daha güçlü yarınlara doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Cabirli de davetlilere teşekkür etti ve MÜSİAD Azerbaycan hakkında bilgi verdi.

Cabirli, "MÜSİAD, iş dünyasının dinamik ve önemli bir parçasıdır. Amacımız, girişimcilik ruhunu canlandırmak, iş dünyasının kalkınmasına katkı sağlamak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Bu anlamda, Ahıska Türkleri başta olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, onların fedakarlıklarını hatırlamak bizim için son derece önemlidir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek daha güçlüyüz. Bu programlar, Türkiye ve Azerbaycan iş dünyasının bir araya gelerek güçlü bir ekonomik işbirliği oluşturmasına olanak sağlıyor." dedi.

Vali Rzayev ve diğer yetkililer, iftar sonrasında Ahıska Türkleri, gaziler ve şehit aileleri ile sohbet etti.

Bu arada, MÜSİAD yetkilileri program öncesinde Haçmaz Şehitliği ve Valiliğine ziyarette bulundu.