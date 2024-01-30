MÜSİAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzaladı.

Bilin, MÜSİAD olarak eğitime ve gençlere önem verdiklerini belirterek, "Bu protokol ile hem öğrencilerimize mesleki beceriler kazandırmak hem de iş dünyası ile eğitim kurumları arasında köprü oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizin staj yapabilecekleri işletmeleri belirleyerek, onlara iş hayatına hazırlanma fırsatı sunacağız. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilmesi için de girişimlerde bulunacağız. Ayrıca okullarımızda iş alanlarımız ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenleyeceğiz." dedi.

İmzalanan protokol, MÜSİAD Şırnak Temsilciliğine bağlı üye işletmeler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında uygulanacak.