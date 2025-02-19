Musk'tan Zelenskiy yorumu: 100 puan

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Amerikalı milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının " (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" yorumuna, "100 puan" emojisiyle yanıt vererek bu değerlendirmeye katıldığını belirtti.

Musk, sosyal medya platformu X hesabından, bir kullanıcının "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor." paylaşımına yanıt verdi.

Yanıtında Elon Musk, "100 puan" emojisini kullanarak bu yoruma katıldığını ifade etti.