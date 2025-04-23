Musk, Tesla'daki Düşüşle DOGE Görevini Azaltıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk, Tesla'daki Düşüşle DOGE Görevini Azaltıyor

Musk, Tesla\'daki Düşüşle DOGE Görevini Azaltıyor

Elon Musk, Tesla'daki satış düşüşü sonrası Trump hükümetindeki görevini azaltacağını açıkladı.

23.04.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın satışlarında düşüş ve karında azalma yaşayan dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Trump hükümetindeki görevini azaltacağını duyurdu.Dünyanın en zengin insanı, girişimci Elon Musk, sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın satışlarındaki düşüş ve kar kaybının ardından, Donald Trump hükümetine bağlı "Hükümet Verimliliği Dairesi" (DOGE) bünyesindeki görevini azaltacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında, "DOGE için ayırdığım zaman, büyük olasılıkla önümüzdeki aydan itibaren önemli oranda azalacak" ifadelerini kullandı. Tesla'nın cirosu, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 9, şirketin karı ise yüzde 71 oranında düşmüştü.

Tesla çalışanları ile yaptığı telekonferansta, DOGE adına yaptığı çalışmaların "büyük oranda tamamlandığını" ifade eden Musk, artık yeniden şirket çalışmalarına ağırlık vereceğini belirtti. Bunu yaparken hükümet görevini tamamen bırakmayacağını da vurgulayan Elon Musk, "Sanıyorum haftada bir ya da iki gün veya Başkan istediği sürece ve yararlı olduğu müddetçe hükümet meseleleri ile ilgileneceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olan Musk, ülkede kamu giderlerini büyük oranda azaltma ve kamu görevlileri sayısını düşürmeyi hedefleyen DOGE'nin arkasındaki itici güç olarak nitelendiriliyor. Musk, Salı günü yaptığı açıklamada, DOGE ekibinin şu ana kadar, "İsrafın ve sahtekarlığın giderilmesinde büyük ilerleme" kaydettiğini savundu.

Veriler Musk'tan farklı şeyler söylüyor

Ancak veriler DOGE'nin, Musk'ın dile getirdiği kadar başarılı olamadığını ortaya koyuyor. DOGE'deki görevine geldiğinde, yaklaşık 7 trilyon dolar (6,1 trilyon euro) olan ABD bütçesinde iki trilyon dolar tasarruf edileceği vaadinde bulunan Musk, daha sonra bu vaadini revize etmiş ve hedeflerinin bir trilyon dolar tasarruf sağlamak olduğunu duyurmuştu. Ünlü girişimci, Nisan ayı içinde yaptığı konuya ilişkin son açıklamasında ise tasarrufun 150 milyar dolar civarında olacağını belirti.

Buna rağmen DOGE'nin masrafları azaltmak için aldığı önlemler kendini hissettirdi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) bütçesi nerede ise tamamen kesildi. ABD Eğitim Bakanlığı'nın büyük oranda ortadan kaldırılması planlandı ve Sağlık Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı bünyesindeki binlerce kişi işten çıkarıldı. Ancak Amerikan yargısı birçok konuda alınan kararları, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Musk'ın hükümetteki görevi 130 günle sınırlı

Elon Musk her ne kadar kendi isteği ile hükümet bünyesindeki işlerini azaltıyor gibi görünse de, ABD yasalarına göre zaten kısa süre sonra bu görevden ayrılmak zorunda kalacaktı. İlgili kanunlar, ABD hükümeti için çalışan "olağanüstü" görevlilerin görev süresini 130 gün ile kısıtlıyor. Buna göre Musk'ın görevi yaz döneminde kendiliğinden sona ermek durumundaydı.

Wedbush Securities isimli mali danışmanlık şirketi analistlerinden Dan Ives, Tesla'nın sahibi Musk'ın, hükümet faaliyetlerini azaltma kararını, "Musk şimdi ileriye doğru büyük bir adım attı" ifadesini kullanıyor.

2025'in ilk üç ayında Tesla, dünya genelinde yaklaşık 337 bin otomobil sattı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13'lük bir düşüşe tekabül ediyor. Şirketin cirosu da aynı dönemde yüzde 9 azalarak 19,3 milyar dolara (16,9 milyar euro), net kar ise 409 milyon dolara geriledi.

Tesla'dan Nisan ayı başında yapılan konuya dair açıklamada, söz konusu düşüşler, fabrikanın yeni bir model olan Tesla Y'nin üretimine geçiş sürecinde daha az otomobil üretilmesi ile ilişkilendirilmişti. Analistler ise asıl sebebin, Elon Musk'ın Trump adına yürüttüğü faaliyetlerin, Tesla markasına verdiği zarar olduğunu vurguluyor. Musk da Salı günkü açıklamasında, "Bildiğimiz gibi, hükümette geçirdiğim zamanın etkileri oldu" diyerek analistlerin tezini doğrulamış oldu. Ancak Musk konuşmasının devamında, Trump'ın özel danışmanı görevini savunarak burada yaptığı işlerin "çok önemli" olduğunu savundu.

ABD ve Avrupa'da kundaklanan Tesla'lar...

Mart ayı boyunca ABD ve Avrupa ülkelerinde çok sayıda Tesla marka otomobil ve Tesla'ya ait şarj istasyonları kundaklanmış ya da bunlara zarar verilmişti. Tesla'nın mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Vaibhav Taneja da, "Markamıza ve çalışanlarımıza yönelik haksız düşmanlık ile vandalizmin olumsuz etkileri bazı pazarlarda kendini hissettirdi" demişti.

Almanya'da özellikle siyasetin sol kanadında yer alan partilerin temsilcileri ise söz konusu saldırıları haklı bulan açıklamalar yapmıştı.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Jan van Aken, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte yapılan saldırıları, "bir milyardere, siyasete karıştığı zaman bunun faturası olacağını göstermesi açısından özünde iyi bulduğunu" ifade etmiş, diğer yandan, Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Tesla fabrikasında "zorlu koşullar altında çalışan insanlar için endişeli" olduğunu dile getirmişti.

Yeşiller'in federal parlamento grup başkan yardımcısı Andreas Audretsch ise aynı gazeteye yaptığı açıklamada, Musk'ın Tesla'yı "yerin dibine batırdığını" ve ünlü girişimcinin "Trump ile girdiği demokrasiyi tehlikeye sokan iş birliğinin iflas ettiğini" öne sürmüştü.

AFP/ ET,TY

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: Deutsche Welle

Teknoloji, Elon Musk, Otomobil, Politika, Hükümet, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk, Tesla'daki Düşüşle DOGE Görevini Azaltıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
Tesla’nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü Tesla'nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi

20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
19:19 İstanbul’da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
17:00 Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
08:18 Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
08:00 Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
07:19 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
01:20 Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
01:02 Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
00:37 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 20:56:57. #7.12#
SON DAKİKA: Musk, Tesla'daki Düşüşle DOGE Görevini Azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.