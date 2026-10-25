Musk, Ukrayna ordusunun Starlink şartını ihlal ettiğini, açığın kapandığını savundu - Son Dakika
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Musk, Ukrayna ordusunun Starlink şartını ihlal ettiğini, açığın kapandığını savundu

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Musk, Ukrayna ordusunun Starlink şartını ihlal ettiğini, açığın kapandığını savundu
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Elon Musk, Starlink'in ölümcül İHA saldırılarında kullanılmasına izin verilmediğini savunarak Ukrayna ordusunun hizmet koşullarını ihlal ettiğini ileri sürdü. Musk, açığın geçen hafta kapatıldığını ve Starlink kapatılırsa cephe hattının derhal çökeceğini savundu.

SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu uydu sistemi Starlink'in insansız hava aracı (İHA) operasyonlarında insanları öldürmeye yönelik saldırı amaçlı kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmediğini savunarak Ukrayna ordusunun hizmetin kullanım koşullarını ihlal ettiğini ve sistemdeki açığın geçen hafta kapatıldığını ileri sürdü.

Musk, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Starlink'in, İHA operasyonlarında insanları öldürmek amacıyla saldırı için kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmediğini ve verilmemesi gerektiğini ifade eden Musk, Ukrayna ordusunun Starlink hizmet koşullarını ihlal ederek sistemi insanları öldürmeye yönelik İHA operasyonlarında kullandığını ve bu kullanıma imkan veren açığın geçen hafta kapatıldığını savundu.

Musk, Starlink'in Ukrayna'nın savunması açısından kritik öneme sahip olduğunu ve sistemin en azından şimdilik sinyalleri karıştırma yoluyla devre dışı bırakılamayan veya fiziksel saldırılarla imha edilemeyen tek sistem olduğunu ileri sürerek "Starlink kapatılacak olursa Ukrayna'nın cephe hattı derhal çöker. Bu, bir tehdit değil, yalnızca gerçektir." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, SpaceX'in Ukrayna'nın savunulması için "dünyadaki diğer tüm özel şirketlerden açık ara daha fazla katkıda bulunduğunu" savundu.

Starlink'ten farklı bir sistem olan Starshield'ın ise ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu belirten Musk, bu sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin kararın ABD hükümetine ait olduğunu kaydetti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, SpaceX'in CEO'su Musk'ın, Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin yavaşlatılması emrini verdiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmiş, dün ise yavaşlayan internet hizmetinin "kısıtlamalardan önceki hıza" geri döndüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA
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